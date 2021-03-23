الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيًا بحملة اقتحامات ومداهمات واسعة شنتها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن قوات الاحتلال المدججة بالسلاح اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن نابلس وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.وكان قد أصيب في وقت سابق اليوم، عدد من الفلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها "جبل العرمة"، التابع لأراضي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، ويضم موقعًا أثريًا وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.