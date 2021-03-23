رفع 15 طن مخلفات وإزالة الإشغالات بأحياء مدينة المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المكنيا عدد من حملات لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة والأتربة من شوارع أحياء وسط وشمال المدينة وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة واعمال التجميل بشوارع ومداخل وميادين المدينة ورفع اشغالات الطرق من الشوارع العامة وتحرير محاضر للمخالفين لتسهيل حركة المواطنين والمركبات تم خلالها رفع 15 طن مخلفات.قال عرفات عبد الله رئيس حي وسط المدينة انة بالمرور علي اماكن التجمع ورفع ونظافة وتمشيط شوارع سعد زغلول وشارع الجيش والشارع الجديد وشارع التجارة وشارع الحرية بكورنيش النيل وميادين الساعة وعمر افندي حيث تم رفع 15 طن اتربه وقمامة ومخلفات بالوردية الواحده بالحي وباستخدام معدات الحي.وأضاف محمود حسين رئيس حي شمال المدينة انة تم تنفيذ حمله نظافه ورفع اشغالات بشارع راغب حى شمال المدينه.وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحفظ علي الاشغالات المصادرة من اماكن الاشغال.