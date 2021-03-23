التعاون الخليجي وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، مع الملحق العسكري البريطاني لدى السعودية العميد الركن جوي باتريك اودنيل، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال العسكري، وسبل تطويرها وتعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن الجانبين أشادا - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض - بعمق العلاقات الثنائية بين دول الخليج العربي وبريطانيا والحرص على بذل الجهود لزيادة التعاون العسكري بينهما.