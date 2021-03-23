«الوزراء»: توقعات إيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى 2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "انفوجرافيك" جديد بعنوان "توقعات إيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى عام 2025"تضمن الانفوجرافيك توقعات إيجابية جديدة لوكالة "فيتش سولوشنز" عن "التأمين على الحياة وعلى غير الحياة" في مصر حتى عام 2025.وأظهرت التوقعات استمرار الارتفاع في قيمة أقساط التأمين على غير الحياة، والذي يشمل كل من: التأمين على الممتلكات، والتأمين على السيارات، والتأمين الصحي، لتصل إلى31.7 مليار جنيه في 2025، على حساب "التأمين على الحياة"، والمتوقع أن يصل إلى 15.5 مليار جنيه في 2025، كما أشارت "فيتش" إلى أن نسبة أقساط التأمين على غير الحياة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.4% مقابل 0.2% لأقساط التأمين على الحياة في 2020.وتوقعت "فيتش" أيضًا، أن يصل معدل نمو "التأمين على غير الحياة" إلى 9% خلال الفترة (2021-2025)، مقارنة بـ 4.2% في 2020. مع توقعات بأن يصل معدل نمو "التأمين الصحي" إلى 11.2%، و5% "للتأمين على السيارات"، و11.7% "للتأمين على الممتلكات" خلال الفترة نفسها، مقارنة بمعدلات النمو المُسجلة في 2020، والتي قُدرت بحوالي 2.9% للتأمين على السيارات، و4.7% للتأمين على الممتلكات.