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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سنغافورة وماليزيا تعربان عن أملهما في إجراء مصالحة بميانمار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:29 م
وزير الخارجية السنغافوري
وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان
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أعربت سنغافورة وماليزيا اليوم الثلاثاء عن أملهما في أن تمارس جميع الأطراف في ميانمار ضبط النفس فضلًا عن إجراء مصالحة للتوصل لحل بشأن الوضع المأساوي القائم في البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير الماضي.

وقال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الماليزي هشام الدين حسين - إن سنغافورة وماليزيا تشجعان على إجراء حوار وطني بين جميع الأطراف المعنية في ميانمار.

وأضاف بالاكريشنان - في تصريحات أوردتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - أن سنغافورة وكوالالمبور تشعران بقلق بالغ حيال الوضع في ميانمار، مشيرًا إلى وجود كارثة إنسانية هناك ومعربًا عن اعتقاده بأن ممارسة العنف ضد المدنيين غير المسلحين أمر لا يمكن تبريره.

كما أكد وزير الخارجية السنغافوري أن كلا البلدين يؤمنان بأنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل أجنبي في الشئون الداخلية لميانمار، إلا أنه تعهد عن ببذل قصارى جهده لدعم الشعب الميانماري بدوره كدولة عضوة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

يذكر أن وزيري خارجية سنغافورة وماليزيا التقيا اليوم في مدينة بوتراجايا الماليزية لبحث القضايا التي تحظى باهتمام مشترك من جانب البلدين، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

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