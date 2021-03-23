رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

IRENA تصدر 4 توصيات لدمج الطاقة المتجددة باستخدامات التبريد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:29 م
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
عمرو خان
طباعة
أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الابتكار في التكنولوجيا والرقمنة وكفاءة البناء يفتحان قطاع التدفئة أمام مصادر الطاقة المتجددة ذات درجات الحرارة المنخفضة، مؤكدة أن التدفئة تعد أكبر مستخدم نهائي للطاقة، إذ يمثل أكثر من 50٪ من الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة في جميع أنحاء العالم، بحسب تقريرها الصادر أمس.

قالت IRENA في بيان لها، إنه في الوقت الحاضر يتم تلبية الكثير من هذا الطلب عن طريق حرق الوقود الأحفوري، ما يجعل القطاع مساهمًا كبيرًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، موضحة أنه يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في إزالة الكربون من الطريقة التي نقوم بتدفئة المنازل والشركات.

ولفتت الدولية للطاقة المتجددة أنه تقليديًا كان الوقود الحيوي هو البديل الرئيسي للوقود الأحفوري في تدفئة وتبريد المناطق ومع ذلك، فقد فتحت التحسينات الأخيرة في عزل المباني والرقمنة طاقة المنطقة أمام مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الحرارة التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع مثل الطاقة الحرارية الأرضية المنخفضة الحرارة والطاقة الشمسية الحرارية ومصادر الحرارة المهدرة.

هذه المصادر متاحة على نطاق واسع في العديد من المناطق، ومع ذلك فإنها لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير لأنها لا تتوافق على الفور مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة الحالية ومخزون المباني الحالي وفقًا لـ " دمج مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الحرارة في أنظمة الطاقة في المنطقة " الصادر بالتعاون مع جامعة ألبورج، الدنمارك.

للتغلب على التحديات المرتبطة بدمج مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الحرارة في تدفئة وتبريد المناطق، يقدم التقرير التوصيات الرئيسية التالية:

1- وضع خطط إستراتيجية للتدفئة والتبريد بناءً على دوافع سياسية واضحة وتحديد أصحاب المصلحة المعنيين.
2- وضع سيناريوهات تقنية بناءً على طلب التدفئة أو التبريد ورسم خرائط للموارد ؛دمج تغيير العرض وتحديث الشبكة وتجديد المباني.
3- تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة محليًا للتدفئة والتبريد.
4- إنشاء الظروف التنظيمية التمكينية وخيارات التمويل الداعمة ونماذج الأعمال.

موضوعات متعلقة

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا