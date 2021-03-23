IRENA تصدر 4 توصيات لدمج الطاقة المتجددة باستخدامات التبريد

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الابتكار في التكنولوجيا والرقمنة وكفاءة البناء يفتحان قطاع التدفئة أمام مصادر الطاقة المتجددة ذات درجات الحرارة المنخفضة، مؤكدة أن التدفئة تعد أكبر مستخدم نهائي للطاقة، إذ يمثل أكثر من 50٪ من الاستهلاك العالمي النهائي للطاقة في جميع أنحاء العالم، بحسب تقريرها الصادر أمس.قالت IRENA في بيان لها، إنه في الوقت الحاضر يتم تلبية الكثير من هذا الطلب عن طريق حرق الوقود الأحفوري، ما يجعل القطاع مساهمًا كبيرًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء، موضحة أنه يمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في إزالة الكربون من الطريقة التي نقوم بتدفئة المنازل والشركات.ولفتت الدولية للطاقة المتجددة أنه تقليديًا كان الوقود الحيوي هو البديل الرئيسي للوقود الأحفوري في تدفئة وتبريد المناطق ومع ذلك، فقد فتحت التحسينات الأخيرة في عزل المباني والرقمنة طاقة المنطقة أمام مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الحرارة التي يمكن الوصول إليها على نطاق واسع مثل الطاقة الحرارية الأرضية المنخفضة الحرارة والطاقة الشمسية الحرارية ومصادر الحرارة المهدرة.هذه المصادر متاحة على نطاق واسع في العديد من المناطق، ومع ذلك فإنها لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير لأنها لا تتوافق على الفور مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة الحالية ومخزون المباني الحالي وفقًا لـ " دمج مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الحرارة في أنظمة الطاقة في المنطقة " الصادر بالتعاون مع جامعة ألبورج، الدنمارك.للتغلب على التحديات المرتبطة بدمج مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الحرارة في تدفئة وتبريد المناطق، يقدم التقرير التوصيات الرئيسية التالية:1- وضع خطط إستراتيجية للتدفئة والتبريد بناءً على دوافع سياسية واضحة وتحديد أصحاب المصلحة المعنيين.2- وضع سيناريوهات تقنية بناءً على طلب التدفئة أو التبريد ورسم خرائط للموارد ؛دمج تغيير العرض وتحديث الشبكة وتجديد المباني.3- تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة المتاحة محليًا للتدفئة والتبريد.4- إنشاء الظروف التنظيمية التمكينية وخيارات التمويل الداعمة ونماذج الأعمال.