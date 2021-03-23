«نهوض المرأة» تشيد بجهود الرئيس لدعم النهوض بالمرأة

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة المصرية، ودعمه للأم في مخاوفها تجاه بعض المقترحات المبنية على مصالح البعض الشخصية وتقديم مواد غير منصفة للمرأة والطفل، هذا إلى جانب توجيهاته بتوفير آليات للتنفيذ على أرض الواقع في أغلب القضايا، والتي تكون هدفها الأول والأخير هو مصلحة المواطن المصري بصفة عامة، والمرأة المصرية بصفة خاصة.وطالبت الجمعية الجهات التي ستقدم مقترحات لقوانين الأحوال الشخصية، ومنها الأزهر الشريف أن تضع في عين الاعتبار مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إليهم من الجهات المعنية التي تهتم بمصلحة الأسرة المصرية، ونحن من خلال حملة "أمهات مصر خط أحمر" ونيابة عن عشرات الآلاف من أمهات مصر، ننقل دائمًا أصوات استغاثاتهن إلى صناع القرار، ودائمًا ما ننادي بأن يكون هناك قانون يصب في مصلحة المرأة والطفل.وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأنها على مدار سنوات عملها المستمرة لأكثر من 34 عامًا في الميدان وباعتبارها ممثًلا عن عشرات الآلاف من الأمهات الحاضنات وأطفالهن، تؤكد على ثقتها الغالية في احترام الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية والوقوف دائمًا بجانبها في جميع مخاوفها وأهمها الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وتطالب الأزهر الشريف من خلال مقترح القانون الذي يقدمه النظر بعين الاعتبار لمصلحة الطفل والأم المصرية، والمرأة بشكل عام لضمان الحفاظ على وجود أسرة مصرية سليمة بها أطفال أسوياء.