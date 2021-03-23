«نهوض المرأة» تشيد بجهود الرئيس لدعم النهوض بالمرأة

«نهوض المرأة» تشيد بجهود الرئيس لدعم النهوض بالمرأة
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:29 م
محمد الشريفطباعة
أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة المصرية، ودعمه للأم في مخاوفها تجاه بعض المقترحات المبنية على مصالح البعض الشخصية وتقديم مواد غير منصفة للمرأة والطفل، هذا إلى جانب توجيهاته بتوفير آليات للتنفيذ على أرض الواقع في أغلب القضايا، والتي تكون هدفها الأول والأخير هو مصلحة المواطن المصري بصفة عامة، والمرأة المصرية بصفة خاصة.
وطالبت الجمعية الجهات التي ستقدم مقترحات لقوانين الأحوال الشخصية، ومنها الأزهر الشريف أن تضع في عين الاعتبار مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إليهم من الجهات المعنية التي تهتم بمصلحة الأسرة المصرية، ونحن من خلال حملة "أمهات مصر خط أحمر" ونيابة عن عشرات الآلاف من أمهات مصر، ننقل دائمًا أصوات استغاثاتهن إلى صناع القرار، ودائمًا ما ننادي بأن يكون هناك قانون يصب في مصلحة المرأة والطفل.
وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأنها على مدار سنوات عملها المستمرة لأكثر من 34 عامًا في الميدان وباعتبارها ممثًلا عن عشرات الآلاف من الأمهات الحاضنات وأطفالهن، تؤكد على ثقتها الغالية في احترام الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية والوقوف دائمًا بجانبها في جميع مخاوفها وأهمها الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وتطالب الأزهر الشريف من خلال مقترح القانون الذي يقدمه النظر بعين الاعتبار لمصلحة الطفل والأم المصرية، والمرأة بشكل عام لضمان الحفاظ على وجود أسرة مصرية سليمة بها أطفال أسوياء.
وطالبت الجمعية الجهات التي ستقدم مقترحات لقوانين الأحوال الشخصية، ومنها الأزهر الشريف أن تضع في عين الاعتبار مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إليهم من الجهات المعنية التي تهتم بمصلحة الأسرة المصرية، ونحن من خلال حملة "أمهات مصر خط أحمر" ونيابة عن عشرات الآلاف من أمهات مصر، ننقل دائمًا أصوات استغاثاتهن إلى صناع القرار، ودائمًا ما ننادي بأن يكون هناك قانون يصب في مصلحة المرأة والطفل.
وأكدت الدكتورة إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأنها على مدار سنوات عملها المستمرة لأكثر من 34 عامًا في الميدان وباعتبارها ممثًلا عن عشرات الآلاف من الأمهات الحاضنات وأطفالهن، تؤكد على ثقتها الغالية في احترام الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية والوقوف دائمًا بجانبها في جميع مخاوفها وأهمها الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وتطالب الأزهر الشريف من خلال مقترح القانون الذي يقدمه النظر بعين الاعتبار لمصلحة الطفل والأم المصرية، والمرأة بشكل عام لضمان الحفاظ على وجود أسرة مصرية سليمة بها أطفال أسوياء.