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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتحت الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أعمال المؤتمر الثاني عشر لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية حول " الحديث في الطب المعملي " والذي تنظمه كلية الطب على مدار يومين متتاليين والمخصص أعماله حول فيروس كورونا وأهم الموضوعات المتعلقة بالجائحة والخدمة الطبية المقدمة لمواجهة الفيروس المستجد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عزة عز الدين رئيس القسم ورئيس المؤتمر، الدكتورة لبنى محمد تاج الدين الاستاذ القسم ورئيس شرف المؤتمر، الدكتورة هبة راشد الاستاذ بالقسم وسكريتير المؤتمر، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والأقسام الاخرى بكلية الطب.

واستعرضت الدكتورة عزة عز الدين خلال كلمتها جهود القسم وما شهده من تطوير وترتيب الأولويات الإستراتجية للمعامل الطبية الإكلينيكية  للقسم في ظل استمرار جائحة كورونا حيث قام مجمع المعامل المركزى التابع للقسم منذ  شهر مايو 2020 فى تحليل مسحات عينات فيروس كورونا المستجد وهو ما تم بالتعاون ع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حيث تم العمل على فحص ما يقرب من 7 آلاف حالة، هذا فضلًا عن تولى بنك الدم عملية فصل البلازما للمتعافيين من كورونا والتي تحتوى على الأجسام المضادة للفيروس  حيث يعد بنك الدم هو الجهة المنوط بها استقبال المتبرعين والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط الصحية المحددة للمتبرع بالبلازما، مؤكدة أن القسم يعد الأول فى نسبة النشر العلمى على مستوى الاقسام الطبية حيث تم نشر 54 بحث فى تخصصات الباثولوجيا الإكلينيكية.

كما أضافت الدكتورة هبة راشد ان القسم قد دأب على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد فى مجال الطب المعملى لكن هذا العام تمحورت موضوعات المؤتمر حول جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة ان  المؤتمر يناقش من خلال جلساته العلمية تشخيص فيروس كورونا وكيفية التفريق بينه وبين الميكروبات والفيروسات الأخرى، وكذلك الجديد في العلاج لمقاومة فيروس كورونا المستجد وتأثيراته المناعية.

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