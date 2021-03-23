«الحقوقيات المصريات» تبحث سبل الحد من زواج القاصرات

اختتمت جمعية الحقوقيات المصريات AEFL الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الورشة التدريبية التي عقدت بأحد فنادق الجيزة، بمشاركة 40 قيادة مجتمعية يمثلون 20 جمعية ومؤسسة أهلية بنطاق محافظة الجيزة، وذلك لمناقشة سبل الحد من زواج القاصرات تحت عنوان "بناء قدرات الجمعيات الأهلية لعلاج ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات".تأتي هذه الورشة التدريبية في إطار مشروع " تعبئة المجتمع المصري ضد الزواج المؤقت " زواج القاصرات". والذى تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان، والذي يهدف إلى لمساهمة في منع زواج القاصرات عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع، ورفع وعي وبناء قدرات المجتمع تجاه ظاهرة الزواج المبكر خاصة في ظل زيادة معدلات الزواج الإجباري المؤقت بالاضافة الي أستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول الي الفتيات المستهدفين والذي يقل أعمارهم عن 18 عاما.من جانبها أكدت المحامية بالنقض رابحة فتحى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة الزواج المبكر من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.وأشارت "فتحي"، إلى أن برنامج الورشة تضمن عرضًا لعدد من المحاور المتعلقة بالزواج المبكر والتشريعات المحلية والدولية لمكافحة الزواج المبكر.كما أكدت المحامية بالنقض، أهمية تدريب المشاركين واكسابهم المعارف اللازمة من أجل تهيئة الأسباب والمتطلبات الداعية للحد من ظاهرة الزواج المبكر وما يتعلق بها من إهدار للحقوق الإنسانية وتحقيق المصلحة الفضلى للمجتمع.ناقشت الورشة التدريبية، واقع الظاهرة وأسبابها الرئيسة، المتمثلة في الفقر والأعباء الاقتصادية والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، التي تفتح الباب أمام تزويج الفتيات مبكرًا، كما ناقشت الورشة التدريبية الأبعاد والآَثار الناتجة عن «زالزواج المبكر» سواء على صعيد الصحة الجسدية أو الصحة النفسية للفتاة، فضلًا عن تبعاته على المجتمع ككل، خاصة أنه يؤدى إلى نشأة جيل جديد يعاني التدهور من ناحية الصحة النفسية والجسدية.كما ناقشت الورشة التدريبية أيضًا آليات وسبل المنع والحماية وتم تشكيل مجموعات عمل مصغرة خرجت برؤى ومقترحات عملية تساهم في تحجيم الظاهرة. كما تم التقديم للمشاركين المهارات المتعلقة بالعرض والتواصل والاقناع وتعليم الكبار والزيارات المنزلية وقياس المعرفة والاتجاهات والممارسات.وانتهت الورشة التدريبية إلى تشكيل تحالف من الجمعيات الأهلية المشاركة لكسب التأييد في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، والاستفادة الفعلية من التشريعات المحلية القائمة والاتفاقيات الدولية، وتطوير التشريعات الحالية وتغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة ضد المخالفين، وإشراك الرجال في حملات التوعية، وتوحيد المصطلحات المستخدمة في الحملات والخطابات الموجهة لعموم الناس، وتوظيف مواقع التواصل الإجتماعى بمختلف صورها لخدمة الغرض الرئيسي وهو مناهضة الزواج المبكر، وإنتاج مواد مصورة واتاحتها عبر وسائل الإعلام.