وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار محمد على سليمان، الشاعر جمال بخيت خلال حفل تنظمه دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، الثامنة مساء الخميس 25 مارس، على المسرح الكبير، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى، بمشاركة على الحجار، أحمد الحجار، أحمد سعد، مى فاروق، إيمان عبد الغنى.يتضمن البرنامج عدد من الالحان التي قدمها محمد علي سليمان منها موسيقي "رحلة المليون، شنطة سفر، اطيب قلب، حظي معاكي، العنكبوت، وخف في المشي دوسك، في الغيط صبي وصبية، لما ربنا يحبك الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت منها مش باقي مني، حسك فى الدنيا، في غمضة عين، المصري، تعالي نستخبي، تقدر علي المشوار، عود، بحبك، بنت وولد، آنا كنت عيدك، ازاي تكوني انتي، بحبك وانطلق عصفور، دعوتى فى الفجر يامة، عم بطاطا، من حقي احلم.يذكر أن الموسيقار ولد في 2 أكتوبر 1947 بالإسكندرية، درس في كونسر فتوار، تخصص في العزف على آلة الكمان، تخرج 1966-1967، وهو والد المطربة أنغام، شقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كتب الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع عدد من كبار المطربين وتميزت الحانه بالعذوبة والأصالة، كما وضع الحان مجموعة من الاغانى الوطنية.أما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي، على باب الله، أهل المغنى وغيرها.