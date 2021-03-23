رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:28 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
طباعة
تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الموسيقار محمد على سليمان، الشاعر جمال بخيت خلال حفل تنظمه دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، الثامنة مساء الخميس 25 مارس، على المسرح الكبير، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى، بمشاركة على الحجار، أحمد الحجار، أحمد سعد، مى فاروق، إيمان عبد الغنى.

يتضمن البرنامج عدد من الالحان التي قدمها محمد علي سليمان منها موسيقي "رحلة المليون، شنطة سفر، اطيب قلب، حظي معاكي، العنكبوت، وخف في المشي دوسك، في الغيط صبي وصبية، لما ربنا يحبك الى جانب كوكبة من الاشعار الغنائية للشاعر جمال بخيت منها مش باقي مني، حسك فى الدنيا، في غمضة عين، المصري، تعالي نستخبي، تقدر علي المشوار، عود، بحبك، بنت وولد، آنا كنت عيدك، ازاي تكوني انتي، بحبك وانطلق عصفور، دعوتى فى الفجر يامة، عم بطاطا، من حقي احلم.

يذكر أن الموسيقار ولد في 2 أكتوبر 1947 بالإسكندرية، درس في كونسر فتوار، تخصص في العزف على آلة الكمان، تخرج 1966-1967، وهو والد المطربة أنغام، شقيق المطرب الراحل عماد عبد الحليم، كتب الموسيقي التصويرية لعدد من الأفلام الشهيرة والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، تعاون مع عدد من كبار المطربين وتميزت الحانه بالعذوبة والأصالة، كما وضع الحان مجموعة من الاغانى الوطنية.

أما الشاعر جمال بخيت ولد في 29 يناير 1954، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1979، عمل بمجلة (صباح الخير) التي تصدرها مؤسسة روز اليوسف حتى صار مدير تحرير المجلة، وترأس القسم الثقافي والفني بجريدة الشارقة بين عامي 1987 و1990، بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، ووضع عشرات اﻷغاني منها آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا، كما أصدر العديد من الدواوين منها شباك النبي، على باب الله، أهل المغنى وغيرها.

موضوعات متعلقة

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»


الصور

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

عمان تشارك في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

خبير يكشف فوائد الإغلاق في عيد القيامة بألمانيا

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون