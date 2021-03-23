تصاعد الخلاف بين النهضة والدستوري الحر في البرلمان التونسي

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن موجة جديدة من التوترات داخل البرلمان التونسي، بين الحزب الدستوري الذي تقوده النائبة عبير موسي، ونواب حركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان أيضا.وأكدت موسي، في فيديو نشرته على حسابها على "فيسبوك" تعرضها للاعتداء والعنف من قبل نائب كتلة النهضة موسى بن أحمد أمام قاعة الجلسات العامة في البرلمان، وفق لقناة "العربية".كما اتهمت الائتلاف البرلماني بقيادة النهضة بتشكيل "توافق إجرامي لاستهدافها وإخراس صوت كتلتها، صوت المعارضة الحقيقية"، بحسب تعبيرها.أتى ذلك، فيما كان البرلمان يستعد اليوم فيه لعقد جلسة عامة من أجل مناقشة عدد من مشاريع القوانين وسط حالة احتقان وتلاسن وتراشق بالتهم، إثر رفع نواب الدستوري الحر شعارات مناهضة للإخوان والغنوشي.يذكر أن موسي قادت يوم السبت مسيرة حاشدة في صفاقس جنوب البلاد للمطالبة بحل البرلمان، داعية إلى تحرير البلاد من "استعمار الإخوان"، وذلك ردًا على منعها من قبل الغنوشي، من دخول مكتب البرلمان لحضور جلسته العامة.