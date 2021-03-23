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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان يسلم شهادات تدريب الوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بالدقهلية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:27 م
سعفان يسلم شهادات
سعفان يسلم شهادات تدريب الوحدات
دعاء جابر
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، شهادات الدورات التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة والسباكة الصحية بالوحدات المتنقلة والمراكز الثابتة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كرم الوزير والمحافظ بعض العاملين من الكفاءات بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواءعبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير المديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة أطلقت 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني.

وأكد الوزير أن التدريب المهني في مصر اتخذ منحى جديد وطرق متطورة على مستوى كل المحافظات، بإطلاق هذه الوحدات التي تجوب كل المحافظات لتوفر التدريب على مهن التفصيل والحياكة وكهرباء التوصيلات والسباكة الصحية، التي تحتاجها تلك القري والنجوع، لافتا إلى أن مستوى خريجيها وصل لأعلى المستويات، حتى يتم تقديم خدمات التدريب مجانا لكل المتدربين والمتدربات.

وأوضح الوزير أن هذه الوحدات وفرت الجهد والتعب على المتدربين من الانتقال لمراكز التدريب المهني الثابتة في المراكز والمدن، كما تم إعدادها وتحديثها وفق أعلى المستويات، وأحدث الأجهزة والمعدات لخدمة أبناء الوطن في قري ونجوع الجمهورية بما يضيف رونقًا خاصًا لعملية التدريب، يمكن بعدها توفير فرصة عمل لائقة للمتدرب وفق مهاراته التي اكتسبها من التدريب أو عمل مشروع خاص منفردا أو بشراكة مع زملاؤه المتدربين ليحقق حلمه ويكون من أرباب العمل مستقبلا.

ونوه إلى أنَّه يتمّ تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار بتخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد اصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

وكشف وزير القوى العاملة، أنَّ هناك وحدة خاصة بديوان عام الوزارة لمتابعة وحدات التدريب بصورة يومية للوقوف على أداء العمل وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل بهذه الوحدات علي المهن التي يتم التدريب عليها.

ووجه وزير القوى العاملة، رسالة لكل سيدة وشاب يرغب في التدريب لفتح آفاق أرحب نحو مستقبله قائلا: "أعيدوا اكتشاف أنفسكم بالآلية الجديدة للتدريب، تدرب وتعلم كيف تعمل وتضيف نفسك ومجتمعك، أطلبُ منكم أن تضاعفوا الجهد والعمل لنبني الوطن من أجل التنمية، ونحن لا ندخر جهدًا في مساعدتكم، وبعد التدريب سيكون في إيدك شنطة عدة وتليفون وكارت وتبقى صاحب عمل".

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