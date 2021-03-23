جامعة الفيوم: اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى

عقدت اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي (محور محو الأمية) بجامهة الفيوم، جلستها الدورية بحضور أعضاء اللجنة وهم خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وآمال ربيع، المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي، وأيمن حلبة، أمين عام الجامعة، ورجب فاروق، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، وغادة مصطفى صديق، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الثلاثاء.صرح أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تحرص على المتابعة المستمرة لمشروع التنور المجتمعي وخاصة فيما يتعلق بمحور محو الأمية، مؤكدا أنه يتم تسخير كافة الإمكانات الممكنة لتنفيذ أهداف المشروع بفاعلية وكفاءة.وأشاد بالخطوات الملموسة التي يحققها المشروع سواء على مستوى الدارسين الأميين والذين وصل عددهم حسب آخر إحصائية إلى ١١٢٦ دارس، وكذلك المعلمين من طلاب جامعة الفيوم والذين بلغوا ١٩٢٨ بإجمالي عدد فصول ٨٠٩ فصل.وأشار خالد عطا الله أنه تم خلال اجتماع اللجنة الموافقة على مقترح تكريم المعلمين من طلاب جامعة الفيوم الذين أسهموا في نجاح الدارسين الأميين.وأضافت آمال ربيع أنه تم أيضا خلال الاجتماع الموافقة على تفعيل محور تدريب الحرفيين بالتوازي مع محور محو الأمية من خلال إقامة معرض لمنتجات الدارسين الأميين والتي تلقوا تعليما بشأنها من خلال مشروع التنور المجتمعي.