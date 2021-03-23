10 سيارات سلع.. تفاصيل القافلة التموينية 253 لشمال سيناء

أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدفع بالقافلة التموينية رقم 253 لمحافظة لشمال سيناء بهدف توفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات ما بين شهرين إلى 4 أشهر مقبلة.وأوضحت الشركة، أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة بلغت نحو 10 سيارات، ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش.وقال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، لـ"الدستور"، أن القافلة التموينية تضمنت ضخ 80 طن سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8 جنيهات ونصف للكيلو، 100 طن أرز تمويني يطرح بـ8 جنيهات، 2000 كرتونة زيت خليط بسعر 17 جنيها.