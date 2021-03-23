اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان الوضع السياسي والجهود المبذولة لإحلال السلام

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، القضايا المتصلة بالوضع السياسي في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام.وأكد بن مبارك- خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية- أن الحكومة اليمنية حريصة على السلام وتعمل جاهدة لتحقيقه وتعاملت بكل إيجابية مع كل المبادرات الهادفة للتوصل لسلام دائم وشامل، مشيرًا إلى الترحيب الفوري للحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية المعلنة يوم أمس يؤكد جدية الحكومة في سعيها لإحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية، محملًا ميليشيا الحوثي مسئولية تداعيات عدم التعامل إيجابيًا مع المبادرة.وشدد على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المد الإيراني في اليمن والمشروع الإمامي الذي تتبناه ميليشيا الحوثي، موضحًا أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية ومساعدتها على تحسين الأوضاع في اليمن وخدمة كل المواطنين في كل مناطق الجمهورية، ومعالجة عدد من القضايا التنموية ذات الأولوية وعلى رأسها توفير خدمة الكهرباء.وأشار الوزير اليمني إلى خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليمن، والتي تشكل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة، داعيًا إلى تقديم المساعدات اللازمة لليمن لمواجهة الجائحة في عموم محافظات الجمهورية.من جانبه، أعرب هانز عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية تجاه إحلال السلام وسعيها لتحقيق ذلك، مؤكدًا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفتثس للوصول إلى تسوية سياسية وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار.