الأكاديمية الوطنية للتكنولوجيا تطلق أول برنامج للأشخاص ذوي الإعاقة

تستعد الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة (NAID)، إطلاق أول برنامج "Boost with Facebook” للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع "فيسبوك"، يوم الإثنين 29 مارس الجاري، عبر صفحة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.وأعلنت الأكاديمية أنه تم تصميم البرنامج لدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة المصريين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة.ويعقد الحدث افتراضيًا عبر صفحة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة على فيسبوك، وستضم عددًا من المتحدثين لمناقشة سبل توسيع الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة توسيع الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لبدء أعمالهم التجارية الخاصة عبر منصات "فيسبوك".جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة تأسست عام 2018 وهي هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دمجهم في المجتمع.