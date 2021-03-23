اليمن والصين تبحثان التطورات السياسية وجهود عملية السلام

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع سفير الصين لدى اليمن كانج يونج، التطورات السياسية وجهود عملية السلام في ضوء مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.وأشار وزير الخارجية اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الثلاثاء - إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ "اتفاق ستكهولهم"، ودخول السفن الملتزمة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على أن تودع الأموال في البنك المركزي لدفع مرتبات الموظفين على أساس قوائم 2014، إلى جانب دعم العودة للمشاورات السياسية، منوهًا إلى أن هذه المبادرة تعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى تواصل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، لاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، الذين لجأوا إلى مأرب هربًا من انتهاكات الميليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عمومًا والنازحون على وجه الخصوص.وجدد ابن مبارك موقف اليمن الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مثمنًا في الوقت ذاته دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في البلاد.بدوره، رحب السفير الصيني بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة على أساس المرجعيات الأساسية، مجددًا التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.