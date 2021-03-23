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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقديم 103.156 جرعة جديدة من لقاح كورونا في الإمارات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:39 م
كورونا
كورونا
نيفين أشرف
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أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 103.156 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغت 7.477.881 جرعة، بمعدل توزيع 75.61 جرعة لكل 100 شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 2.172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 209.079 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 444.398 حالات منذ بداية الجائحة.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.451 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.348 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 427.188 حالة.

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