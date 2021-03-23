تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرالمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى أن الحاويات الواردة بلغت 427 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2256 حاوية مكافئة.وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4 آلاف و724 شاحنة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67 ألفا و405 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 201 ألف و936 طنا.. مشيرا إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و140 طنا لتشمل 5 آلاف و448 طن فوسفات، و7 آلاف و72 طن يوريا و2620 طن مولاس.وأشار إلى أن واردات البضائع العامة بلغت 37 ألفا و275 طنا، وتضمنت 6 آلاف و810 أطنان نواتج، و17 ألفا و167 طن ذرة و700 طن حديد، و7 آلاف و350 طن خردة، و1064 طن ابلاكاش، و4 آلاف و184 طن كلوريد ايثلين، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 730 حاوية مكافئة لتحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وكرواتيا والهند وهولندا والصين وإيطاليا ومالطا وأمريكا وإنجلترا وروسيا وسلوفينيا وألمانيا وإسبانيا.