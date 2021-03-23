تعليم الوادى الجديد يشارك فى انتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على مواصلة قطاع تعليم المحافظة بفعاليات المؤتمر الأول لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لطلاب مدارس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ولضمان سلامة الجميع، مشيرا إلى إعلان الطالب باسل عبد المحسن عضو مجلس اتحاد مدارس الجمهورية، والذى يأتي هذا العام تحت شعار «الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي».وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الطلابية وصقل مهاراتهم فى ممارسة الديمقراطية بكل حيادية وشفافية، وتدريبهم على إجراء الانتخابات فضلا على تنمية مهارات أعضاء المكاتب التنفيذية.