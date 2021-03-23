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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

سفارة إسبانيا تنظم الملتقى الأول لمحاضرات في علم المصريات والسياحة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:20 م
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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تنظم سفارة إسبانيا بالقاهرة، بالتعاون مع كل من كلية الألسن جامعة المنيا، كلية الألسن جامعة الأقصر، جامعة مالقة الإسبانية، معهد دراسات مصر القديمة (إسبانيا)، لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، خلال الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري، "الملتقى الأول لمحاضرات في علم المصريات والسياحة".

ويتضمن الملتقى سلسلة من المحاضرات عبر شبكة الإنترنت (أونلاين) باللغة الإسبانية وسوف يتم تسجيلها لإتاحتها مجانا لجميع الطلاب، الذين يدرسون في السنوات الأخيرة من المرحلة الجامعية وبمشاركة نحو مائة طالب. وتتسم المحاضرات بالطابع العملي وتحظى بمشاركة ممثلي جمعيات وشركات تنتمي للقطاع السياحي بمدينة الأقصر.

تعليقًا على هذا الملتقى، أكد السفير الإسباني بالقاهرة، السيد رامون خيل كساريس على أهمية التعاون بين إسبانيا ومصر في مجال علم المصريات وكذلك مجال العمل الأكاديمي على ضفتي المتوسط.

كما عبر الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، التي تعد واحدة من أحدث الجامعات المصرية المنضمة لمنظومة التعليم العالي في مصر، عن سعادته بإنعقاد هذا الملتقى، معتبرا أنه يمثل خطوة في غاية الأهمية لصالح التراث التاريخي لمدينة الأقصر والتنمية المستدامة للمعرفة من خلال مبادرة تجمع بين علم المصريات والسياحة وتعليم اللغة الإسبانية.

تستهدف المحاضرات مد جسور بين علم المصريات والسياحة ودعم تعلم اللغة الإسبانية. كما تهدف كذلك دعم التعاون بين الجامعات المصرية والإسبانية بهدف السماح للطلاب بتحصيل المعارف والمهارات المتعلقة بمجالي السياحة وعلم المصريات. ومن جانب آخر تساهم المحاضرات في تسليط الضوء على مواد سمعية وبصرية ووثائق أنتجتها البعثات الأثرية الإسبانية-المصرية العاملة في مصر وكذلك المؤسسات والمتاحف والهيئات الحكومية في كل من مصر وإسبانيا ومشاركتها مع الدارسين.

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