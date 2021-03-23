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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تكرم وكيل وزارة المالية لبلوغه سن المعاش

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حفل تكريم المحاسب مصطفى الشريف وكيل وزارة المالية لبلوغه السن القانونية وخروجه على المعاش، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والنائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب، والدكتور علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من وكلاء الوزارات السابقين والعاملين بوزارة المالية من داخل وخارج الجامعة.

وخلال مراسم التكريم ألقي رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة، مؤكدًا أن المحتفى به أدى رسالته على الوجه الأكمل وكان داعمًا ومتعاونًا مع إدارة الجامعة بصفة مستمرة، تاركًا للأجيال اللاحقة قدرًا كبيرًا من التطوير والتحديث الذي تم على يديه خلال توليه مهام عمله وكيلًا لوزارة المالية بمحافظة سوهاج، موجهًا شكر لجميع الحضور على مشاركتهم في حفل التكريم الذي يعد نوع التواصل الإنساني والعلاقات الإنسانية الباقية.

ومن جانبه أكد المحاسب مصطفى الشريف، أن هذا اليوم يعد من أسعد أيام حياته لما لمسه من تكريم وحب ووفاء من جميع الحاضرين من زملاء العمل الحالين والمرتقبين، حاملًا لهم كل مشاعر الحب والتقدير المتبادلة، آملًا مزيدًا من التطوير والعطاء والتميز في العمل من القيادة الجديدة لتقدم مصر ورفعتها، موجهًا شكر لوزير المالية ومحافظ سوهاج ورئيس الجامعة على ما لاقاه من ترحيب وتكريم وحسن استقبال.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وعدد كبير من المسئولين قاموا بتكريم المحتفى به تقديرًا لعطائه طوال فترة عمله.

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