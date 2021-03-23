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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطينيون ينظمون وقفة دعم للأسرى في سجون الاحتلال

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:19 م
سجون الاحتلال
سجون الاحتلال
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شارك عددٌ من ذوي الأسرى الفلسطينيين في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المعتصمون - خلال الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية الرسمية والشعبية مع الأسرى، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرضون فيه لهجمة شرسة على يد قوات الاحتلال من عزل وتنقلات وإهمال طبي، ومنع الزيارات، مستغلة ظروف وباء فيروس كورونا المستجد.

وشددوا على ضرورة وضع قضية الأسرى على سُلَم الأولويات في كافة المحافل الدولية والمحلية، لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية للتحرك تجاه دعم قضية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم، والضغط نحو الإفراج عنهم وفي مقدمتهم الأسيرات والمرضى، الذين هم في أمس الحاجة للعلاج السريع، في ظل تزايد أعداد المرضى بحالات مزمنة خطيرة إضافة على إصابة المئات منهم بفيروس كورونا.

ودعا شقيق الأسير سامي صبح المحكوم، 30 عاما قضى منها 19 عاما، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى الذين تتمادى إدارة السجون في ممارساتها التعسفية بحقهم، في ظل وباء كورونا التي قطعت التواصل ما بين الأسرى وذويهم.

وقال والد الأسير رامي فودة: "إن الأسرى الآن بأمس الحاجة للدعم والمساندة من الجميع في ظل ما يتعرضون له وبشكل يومي لإجراءات تعسفية من قبل الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالأسرى، وهم بذلك يعيشون أوضاعا صعبة تستوجب مساندتهم والوقوف إلى جانبهم وفضح ممارسات الاحتلال".

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