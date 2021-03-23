100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن انطلاق الدورة التاسعة لمعرض الإسكندرية للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، بأرض كوتة بالإسكندرية.ويشارك في الدورة الحالية قرابة 100 دار نشر، منها قطاعات وزارة الثقافة المعنية بعملية نشر الكتب، لرفع الوعي ومواجهة الأفكار الظلامية.وبدأت الهيئة تجهيز هيكل القاعات الرئيسية للمعرض، حيث تم البدء فى تنفيذ الأجنحة الخاصة بكل دور النشر من المشاركين فى المعرض هذا العام، وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء بـ 50%.وتقدم الهيئة وقطاعات الوزارة المشاركة في المعرض تخفيضات على إصداراتها لدعم الجمهور على إقتناء الكتب، وتشجيعهم على القراءة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.