لمزارعي الفاكهة.. توصيات لمواجهة التغيرات المناخية

محصول الزيتون:



- المحافظة على معدلات الرى الموصى بها ويتم فى الصباح الباكر أو مساءً حتى لا تتعرض الأشجار للعطش ما يؤدى إلى تساقط الأزهار والعقد الأولي.



- يوصى برش مادة أكاولسين بتركيز 5 جملتر خلال شهر مارس في الصباح الباكر.



محصولي الرمان والتين



تأثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الرمان والتين، وهما من المحاصيل التى تحتاج إلى عدد قليل من ساعات البرودة، وتمر حاليًا بفترة النمو الخضرى، ولذلك فإن إرتفاع درجات الحرارة ليس له تأثير ملحوظ على الأشجار.



- المحافظة على معدلات الرى الموصى بها ويتم الرى فى الصباح الباكر أو مساءً حتى لا تتعرض الأشجار للعطش



الموالح



بعض الوسائل التي يمكن اتباعها لتقليل الأضرار التي تحدث لأشجار الموالح نتيجه ارتفاع درجه الحرارة أثناء التزهير، مع مراعاة ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة من خلال ضمان وجود رطوبة أرضية كافية لتعويض النبات، من خلال:



- إجراء ريات سريعة قبل بدء الموجة الحارة للري بالغمر مع قصر الفترة بين الريات، وأن يكون الري في الصباح الباكر فقط والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة أو أثناء النهار.



- يُفضل رش الأشجار بإحدى المركبات التالية لزيادة قدرتها على تحمل الحراره العالية



1- رش الأشجار بحمض السالسليك بمعدل 40 جرامًا 100 لتر، حيث يعمل على إيقاف أو تقليل تفاعلات الأكسدة المسئولة عن تحلل وتدهور الأنسجة النباتية، وبالتالي رفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات.

2- رش الأشجار بسليكات البوتاسيوم 400 سم3 100 لتر يزيد من سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات، وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحرارة العالية.

3- رش الأشجار بالبرولين 30 جرامًا 100 لتر لرفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات.

4- بالجليسين بيتين بمعدل 200 جرام 100 لتر يشجع على بناء المواد الفينولية والسكريات، وبالتالى رفع كفاءة المناعة الداخلية للنبات.



الموز

1- زيادة معدلات الري بحيث يكون من 3-4 مرات يوميًا بمعدل ساعة في كل مرة والبعد عن وقت الظهيرة

2- الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجة الحارة بيومين

3- إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري



المانجو

1- الري صباحًا ومساءً ونجنب الرص وقت الظهيرة (من 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا)

2- ممنوع الرش بالمبيدات عمومًا أثناء فترة الموجة الحارة

3- التسميد مع ماء الري بالنترات

4- الرش بسليكات البوتاسيوم قبل الموجة الحارة بيومين

5- إضافة سلفات الماغنسيوم وحمض الهيوميك مع ماء الري



النخيل

- انتظام الري وتقليل التسميد الأزوتي

- عمومًا بعد انتهاء الموجة الحارة يجب الرش بالمبيدات ضد الحشرات القشرية والأكاروسات والبياض الدقيقي واللفحة



العنب

- أنسب درجة حرارة للتزهير والعقد من 25 - 28

- فى حالة ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ والغير معتادة فى هذا الوقت من العام



يتم عمل الآتي تحت ظروف الرى بالتنقيط

- يتم زيادة معدلات الرى وتقريب الفترة بين الريات عن المعتاد خلال هذه الفترة، وذلك يرجع إلى الاختلاف فى تصريف النقاطات كذلك المسافة بين النقاطات فى خراطيم الري.



بالنسبة للرى الغمر

- يتم إعطاء رية على الحامى مساءً مع الرى من خلال عمل أحواض بحيث لا يزيد عدد الكرمات فى الحوض عن 24 كرمة.



بالنسبة للعنب المغطى والذى تجرى عليه العمليات الزراعية بهدف التصدير

- يرجى التهوية بفتح جوانب التكاعيب مساءً عند إنخفاض درجات الحرارة كذلك زيادة معدلات الرى مساءً، وعمومًا فى العنب المعامل للتصدير يتم تركيب ترمومتر أسفل التكعيبة وكذلك جهاز قياس الرطوبة أسفل التكعيبة.

- كما يرجى أن تتم عمليات مكافحة الآفات فى الصباح الباكر أو بعد الظهر.



بالنسبة لعمليات التوريق وذلك إزالة الأوراق أسفل العناقيد فى الأصناف المتوسطة والمبكرة فى موعد النضج



- يراعى تأخير هذه العملية إلى ما بعد انحسار الأرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة حتى لا تتعرض العناقيد إلى ارتفاع الحرارة المباشر.

أصدر معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات الفنية لمزارعي الفاكهة حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد حاليًا، تتضمن الآتي:في ظل التغيرات المناخية التى مرت على محصول الزيتون من شتاء لم تتوفر به وحدات البرودة الكافية واللازمة للتزهير في كل الأصناف حتى المحلية مبكرة التزهير.- بناءً عليه نظرًا لتأخر التزهير في أشجار الزيتون وعدم وضوح الرؤية حتى هذه اللحظة فإنه يوصى بتقليل المعدلات السمادية الموصى بها فى هذه الفترة لمدة أسبوعين خلالها تكون النتيجة النهائية للتزهير قد اتضحت، وبالتالى يتم تحديد المعدلات السمادية التى سيتم إجراؤها بناءً على نسبة التزهير النهائية.