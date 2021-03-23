بيلاروسيا: نتوقع مرور البلاد بالموجة الثالثة لكورونا

قال وزير الصحة البيلاروسي ديمتري بينيفيتش، إنه من المتوقع أن تمر البلاد بموجة ثالثة لفيروس كورونا هذا الربيع.وأضاف بينيفيتش - وفقًا لوكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن بيلاروسيا مستعدة للموجة القادمة، والسؤال المهم هو مدى شدتها، ربما لن نرى تداخل موجتين من العدوى، موجة فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية الشائعة في بلدنا في هذا الوقت من العام.وتابع قائلًا: "نتوقع زيادة في حالات كوفيد-19، وبالتالي فإننا لا نخفف من إجراءات السلامة، بما في ذلك شرط ارتداء الأقنعة ومراقبة التباعد الاجتماعي".وأوضح أن نظام الرعاية الصحية الوطنية جاهز لمواجهة تحديات جديدة، مؤكدا أن الوضع هادئ الآن وأن عدد الحالات المصابة انخفض بنسبة 40٪ مقارنة بذروة الخريف.