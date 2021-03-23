سعفان للشباب العائد من الخارج: ابدأ مشروع على قدك يكبر ويحق حلمك

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لبحث مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة.وأكد وزير القوى العاملة، في مستهل كلمته، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية وجهت بالاهتمام بالعمالة المصرية العائدة من الخارج، وعليه عملت الوزارة على الاهتمام بتلك الفئة وتوفير وضع لا يشعرها بأنها تركت مجال عملها في أي دولة ولا يوجد لها فرص في بلدها، لافتا إلى أنه حضر إلى لقائهم لخدمتهم، ولكي يطمئن على نجاح المشروعات التي تقدموا بها، وفي نفس الوقت يكونوا هم أنفسهم على قناعة كاملة بفكرة مشروعاتهم، وليكتب له في النهاية النجاح.وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات والمحافظة، وجهاز مشروعك وإدخال جهات أخرى معنية نحتاج التعاون فيها منها بنك ناصر لخدمة أبنائنا من العمالة العائدة من الخارج وخريجي التدريب، كما أشاد بدوره في تنظيم العملية، ويسعى لتلبية طلبات المتدربين ويسهل جميع الإجراءات لتوفير ما يحتاجون إليه لعمل مشروعاتهم.وأكد الوزير أنه نحتاج إلى الخروج بمشروعات لكل الحاضرين يمكن من خلالها توفير فرص عمل لشباب آخرين بما يسهم في دفع الاقتصاد القومي للدولة المصرية، موضحا أن الجهاز قام بمساعدة العديد من الشباب في عمل مشروعات خاصة لهم وسيتم زيارتها والتعرف على طرق نجاحها على أرض الواقع، واكتساب الخبرة اللازمة لإنجاح مشروعات جديدة والاجتهاد والطموح، موجها كلامه للمتدربين قائلا: "أبدا بحجمك وعلى قدر خبرتك يكبر مشروعك وتحقق حلمك".وأضاف الوزير خلال لقائه أن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجي التدريب والعمالة العائدة، والتي بنجاحها يكلل نجاح الوزارة في توفير فرص عمل والقيام بدورها في المجتمع، نحو المساعدة في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية.وشدد سعفان على ضرورة دراسة السوق والتسويق الجيد قبل التصنيع والإنتاج وهو العنصر الأساسي في نجاح أي مشروع، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة سوف تقوم بالتواصل مع العمالة العائدة وتقدم لهم مع جهاز المشروعات المساعدة في ذلك.وأشار الوزير إلى أن مبادرة "سجل نفسك" التي أطلقتها الوزارة في 12 مارس الجاري للعمالة المصرية في الخارج، تم إطلاقها من الدولة المصرية لخدمة أبنائها في دول العالم، حتى يتسنى عمل قاعدة بيانات كاملة عنهم تسهل التواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلقى طلباتهم وتنفيذها بدون فرض أي استحقاقات ناتجة عن هذا التسجيل.ودعا الوزير المصريين العائدين من الخارج الحاضرين للقاء، أن يقوموا بدعوة أصدقائه ومعارفهم الموجودين في الخارج بسرعة تسجيل بياناتهم في الحملة على موقع الوزارة الرسمية وتوعيتهم بأهمية تلك الحملة لهم وما تحققه لهم من مزايا وحقوق، وكذا التصدي للشائعات التي تقف حائلا أمام تحقيق الحملة لأهدافها من المغرضين أعداء الوطن.وأكد الوزير أن العائدين من الخارج أعدادهم ليست كبيرة، ينقسمون إلى 3 أقسام، منهم من عاد تلقائيا من دولة العمل، ومنهم من تم توفير فرص عمل لائقة لهم عقب عودته، ومنهم من اختار عمل مشروع صغير، وتم تسهيل ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، موضحا أن أي عامل من العمالة العائدة لديه مشكلة يقوم بتقديمها إلي مكتب المحافظ وسيتم العمل على حلها.وأشار الوزير إلى أنه يتم بالفعل زيادة عدد الجهات المشاركة في مساعدة المصريين العائدين من الخارج وتوفير التنافسية في تقديم الخدمات لهم ضمانا لتوفير أفضل الخدمات التي ترضي طموح وأحلام المصريين.من جانبه أكد محافظ الدقهلية على أنه يتم التواصل مع كافة الجهات التي يحتاجها العائدون من الخارج، لتقديم كافة التسهيلات لهم، كما تقوم المحافظة بعمل مشروعات جديدة يتم توفيرها لأبناء المحافظة خاصة العائدين من الخارج تتفق مع طموحاتهم وأمانيهم، مؤكدا أن المحافظة لن تبخل على أي ابن من أبنائها بأي خدمة يحتاج إليها في ظل القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهاته.واستعرض أيمن موسىن مدير فرع الجهاز بالمنصورة، الخدمات التي يقدمها الجهاز، ومنها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.