ڤيديوهات «الوجه الآخر».. مبادرة جديدة للجنة المرأة بالمجمع المقدس

أطلقت لجنة خدمة المرأة التابعة للجنة الأسرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مبادرة بعنوان "الوجه الآخر"، مكونة من سلسلة ڤيديوهات توعوية حول تعامل أفراد الأسرة مع مواقع التواصل الاجتماعي.وتخاطب الفيديوهات بشكل أساسي المرأة نظرًا إلى دورها كأم وزوجة في الحفاظ على أسرتها من مضار "السوشيال ميديا"، ومساعدتها على الاستفادة من منافعها.ومن جهته أتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان المستوي الأول من دبلومة علاج التوجه الجنسي المثلي غير المرغوب (Unwanted same sex attraction)، بالتعاون مع مؤسسة "PATH Training Program"، الذي قدمه الدكتور ريتشارد كوهين المعالج نفسي ومدير مؤسسة PATH.جاء ذلك بحضور ٦٠ متدربًا من ابناء الكنيسة من الأطباء والإخصائيين النفسيين والآباء الكهنة والخدام مقدمي المشورة المتخصصين في مساندة الحالات التي تعاني من السلوكيات الإدمانية والإيذاءات بأنواعها.تكون التدريب من خمس لقاءات مكثفة في حدود ٤٠ ساعة تدريبية عبر الإنترنت.