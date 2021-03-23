محافظ الإسكندرية يسلم المنازل المطورة ضمن مشروع «سترة» بقرية فلسطين

سلم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، المنازل التى تم تطويرها ورفع كفاءتها بقرية فلسطين لقاطنيها ضمن مشروع "سترة" المرحلة الرابعة بمحافظة الإسكندرية، والذي تقوم بتنفيذه مؤسسة مصر الخير.ومن المقرر تسليم 59 منزلا بـ 5 قرى تابعين لحي عامرية ثان وهي: (فلسطين، والعراق، وبغداد، وأبو بكر الصديق، ومصطفى كامل)؛ وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تطويرهم وإعادة تجديدها، وبلغت متوسط تكلفة تطوير المنزل الواحد ضمن مشروع "سترة" 70 ألف جنيه.شهد التسليم، أيمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية، وماجدة جلالة مدير مدرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومحمود بريك رئيس حي عامرية ثان.وأكد المحافظ إلى أن مشروع "سترة" خلال المرحلة الرابعة له، بدأ في تطوير 59 منزلا في شهر أغسطس 2020، بـ 5 قرى بنطاق حي عامرية ثان؛ حيث تم تطوير 20 منزلا بقرية فلسطين، و28 منزلا بقرية العراق، و4 منازل بقرية بغداد، ومنزلين بقرية أبو بكر الصديق، و5 منازل بقرية مصطفى كامل.وقدم الشريف الشكر لجميع القائمين على عملية رفع كفاءة المنازل على أعلى مستوى للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة متكاتفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقرى الأشد احتياجا.وخلال تسليم المنازل؛ تفقد الشريف المنازل التى تم تطويرها بقرية فلسطين، واستمع إلى مطالب الأهالي التى تلخصت في تطوير الوحدة الصحية، وتوفير مدرسة مناسبة، ورصف الطريق المؤدي إلى القرية، وأكد المحافظ أنه بناء على الدراسة التى تم عملها على 34 قرية من قرى العامرية فقد تم تخصيص مليار و559 مليون جنية لتطوير الصرف الصحي بالقرى.كما لفت «الشريف» إلي انه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فسيتم إدراج قرى العامرية بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة في المرحلة الثانية لها، مشيرا إلى أنه سيتم دمج قرى العامرية أول وثان وبعض قرى بنجر السكر ليكونوا ضمن مركز ومدينة واحد ويتم عمل وحدة محلية خاصة بهم خلال الفترة القادمة.وقال أيمن أبو غالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالإسكندرية إنه تم عمل تسقيف لهذه المنازل بالإضافة إلي عمل التطويرات اللازمة وأعمال التأسيس الخشبية والكهربائية وعمل الدهانات والسيراميك وجميع اعمال التشطيبات لها بشكل كامل ومتميز، ويتم اليوم تسليمها لأصحابها من المستحقين.لافتا إلى أنه تم الإستعانة بأبناء القرى في تنفيذ جميع أعمال التشطيب والتجهيز بما يوفر فرص عمل ومصدر دخل لأبناء هذه القرى، مشيرًا إلى أنه يتم إختيار المستفيدين بمشروعات مصر الخير التنموية من خلال مجموعة من المعايير الإجتماعية ودراسة الحالة من جميع الأوجه لضمان إستحقاق المستفيد.يذكر أن مشروع سترة، يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير، ويعد من أكبر المشروعات التنموية في جمهورية مصر العربية، ويعمل المشروع على تحسين بيئة السكن للعديد من الأسر المصرية الأكثر احتياجا، بإشراف من وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. حيث يهدف مشروع "سترة" إلى التدخل الإنشائي لتطوير 10 آلاف وحدة سكنية خلال 10 سنوات بمعدل الف وحدة سنويًا، وتم خلال المرحلة الرابعة للمشروع التدخل بتطوير ورفع كفاءة لعدد ألف منزل في 12 محافظة موزعة بين محافظات الدلتا والصعيد.