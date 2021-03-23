رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يفتتح مكتب تموين تلة وأعمال تطوير مستشفى الحميات والصدر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، مكتب تموين قرية تلة المطور بمركز المنيا، ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102. حيث يخدم المكتب 3 قرى رئيسية وهى (تلة – صفط الشرقية- بهدال)، بإجمالي تعداد سكان 59 ألفا، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتي منها "بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة إلى أخري- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى".

جاء ذلك بحضور دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا والعقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان.

أوضح، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المركز يأتي ضمن 16 مركز مطور،يجري تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 4 مراكز منها، وهذا المكتب يعد الخامس، وسيتوالى افتتاح باقي المراكز المطورة تباعًا.

وفي إطار الاهتمام بالرعاية الصحية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له، افتتح محافظ المنيا، يرافقه دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أعمال المرحلة الأولى لرفع كفاءة وتطوير مستشفى الحميات بالمنيا، من خلال إضافة 24 سرير رعاية و4 أجهزة تنفس صناعي وتنك جهاز أوكسجين سائل سعه 6 الاف لتر، ورفع كفاءة وإضافة 40 سرير رعاية و80 سرير داخلي.

كما افتتح المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير مستشفى الصدر، والتي تجري على عدة مراحل، تضم المرحلة الأولى إضافة 46 سرير رعاية و8 أجهزة تنفس صناعي، بإجمالي 53 سرير رعاية.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال التطوير الجاري تنفيها لتنكات الأوكسجين وشبكات الأوكسجين للآسرة، والتقي بعدد من المواطنين، حيث استمع لشكواهم، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين، كما التقى المحافظ بالأطقم الطبية ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المحافظ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، في ظل اهتمام القيادة السياسية، موضحا أن أعمال التطوير ستساهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

إحالة «متحرش المترو» للمحاكمة العاجلة

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

عمان تشارك في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون