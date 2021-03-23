«كلوب هاوس» يطلق نسخة للأندرويد قريبًا

يستعد تطبيق "كلوب هاوس" الأمريكي للدردشة الصوتية، لإطلاق نسخة تتوافق مع أنظمة تشغيل المحمول التي تعمل بنظام الأندرويد في غضون أشهر قليلة قادمة.فقد أعلن بول دافيسون، المؤسس المشارك في شركة "كلوب هاوس" والرئيس التنفيذي، عن أن التطبيق بنسخة الأندرويد قد يستغرق وقتًا قبل انتشاره بين المستخدمين لنظام الأندرويد على هواتفهم المحمولة بشكل عام، مضيفًا أنه ليس هناك خطط حاليًا لتفعيل التطبيق على أجهزة الحاسب الشخصية.وأضاف دافيسون- في اجتماع الأحد الماضي- أن الشركة تسعى في الفترة القادمة إلى زيادة جمهورها من مستخدمي التطبيق الذين يسعون للمزيد من الخصوصية في الدردشة مع دائرة المقربين لهم بدون اقتحام من قبل مخربين في هذه الدردشات الخاصة.يذكر أن تطبيق "كلوب هاوس" للدردشات الصوتية قد أطلق في أبريل من العام الماضي، وهو يقتصر على أصحاب الهواتف التي تعمل بنظم تشغيل آبل فقط، حيث تتم دعوة المشاركين في غرف الدردشة بشكل خاص.. وقد زادت شهرته بسبب دعمه من قبل رجال الاستثمار والصناعة الأمريكيين، مثل الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا" "إيلون ماسك".وتأتي هذه الأنباء على خلفية قيام بعض المستخدمين لنظام الأندرويد بتنزيل برنامج مزيف يشبه تطبيق كلوب هاوس، الأمر الذي تطلب من الشركة اتخاذ إجراء في هذا الصدد.