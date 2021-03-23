محافظ الوادى الجديد يرفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الطقس السيئ

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع توقعات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.كما قرر تحديد مواعيد انصراف جميع العاملين بكافة مراكز المحافظة وطلاب المدارس والحضانات، اليوم، الساعة الواحدة ظهرًا لتجنب آثار العاصفة الترابية حفاظًا على سلامتهم.ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدا المواطنين توخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.