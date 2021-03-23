وزير الشباب يفتتح مؤتمر ومعرض «رواد 2021» للتخطيط الوظيفي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، مؤتمر ومعرض رواد 2021 للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة لتدريب الشباب)، بالتعاون مع مجموعة "إدفايزر" للاستشارات والتدريب، يومي 23-24 مارس الجاري، بمركز التعليم المدني بالجزيرة.وقال الدكتور أشرف صبحي، إن هذا الحدث هو الأهم لشباب الجامعات وحديثى التخرج الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة "إدفايزر" للاستشارات والتدريب، مشيدًا بدور الجامعات المصرية في تعاونها الفعال والشراكة الاستراتيجية بينهما.وأكد وزير الشباب والرياضة على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرؤية المستقبلية التكاملية للدولة المصرية في التخطيط والتفكير المستقبلي ومراعاة التغيرات السريعة واحتياجات الشباب المصري وتأهيله وتدريبه من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لافتًا إلى العديد من المبادرات التي تنفذها الوزارة من أجل ربط الشباب بسوق العمل من خلال خروج مجموعة من المفاهيم وأهمها ريادة الأعمال وبنك التوظيف والمؤتمر المنعقد في صميم الموضوع النقاش، متمنيًا خروج توصيات وأفكار من الشباب لبلورتها والعمل علي عملية الربط ودراسة المشكلات.وأشار صبحي إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن معرضًا للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك، بالإضافة إلى جلسات نقاشية لأكثر من 30 خبير حول أهم قضايا التخطيط الوظيفى ومهارات سوق العمل والتحديات التى تواجه العديد من الشباب بحضور كبير لرجال الأعمال والرموز المجتمعية، وكذلك تكريم لأوائل الجامعات والشباب المتميزين، وتقديم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب.كما وجه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الشكر لوزير الشباب والرياضة وكافة الحضور، مشيرًا إلى أهمية موضوع ملتقيات التوظيف وأهمية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية والتي تعمل سويا من تأهيل وتدريب الشباب لإيجاد فرصة عمل مناسبة تلائم احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هناك مركزًا لتأهيل وتنمية مهارات شباب الخريجين وحديثي التخرج بالجامعة بالتعاون مع الوزارة، موضحا أن كافة الجهات المعنية ستقوم برصد أي تغيرات في عالم سوق العمل والعمل على ربطها بالشباب في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا المتسارعة حول العالم والثورة الصناعية.ويناقش المؤتمر استراتيجية التدريب وتنمية مهارات الشباب فى إطار رؤية مصر 2030، مهارات التخطيط لبناء المستقبل الوظيفي، التخطيط الوظيفي ومجالات العمل في البنوك والمؤسسات المصرفية، التخطيط الوظيفي والعمل في قطاعات المحاسبة والمراجعة والتمويل، تحليل سوق العمل في إطار التحولات الرقمية المُعاصرة، تطور المجالات الوظيفية للعمل في قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، المجالات الوظيفية للعمل في مؤسسات الاستثمار وشركات الأوراق المالية، والجلسة الختامية وحفل تكريم اوائل الجامعات.كما شهد وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة عين شمس ختام الجلسة الافتتاحية وتسليم الدروع والشهادات لكبار الضيوف والجهات المُشاركة.وأقال الأستاذ دكتور أيمن فريد، مدير مركز التوظيف بالجامعة، إن المؤتمر يبحث مستقبل تحقيق آداء وظيفي للخريجين، كيفية التخطيط لسوق العمل من حيث الفرص المتميزة وكيفية التأهل لها.تشارك بالمؤتمر كليات التجارة، الحقوق، الحاسبات والمعلومات، الألسن وكلية الهندسة، بالإضافة إلى مركز التوظيف بالجامعة، كما يشارك طلاب الجامعة بالجلسات النقاشية وفعاليات المؤتمر.كما تتضمن فعاليات المؤتمر على مدار اليومين معرض للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك، وجلسات نقاشية لأكثر من 30 خبيرا حول أهم قضايا التخطيط الوظيفي ومهارات سوق العمل والتحديات التي تواجه العديد من الشباب، بحضور لرجال الأعمال والرموز المجتمعية، وسوف يتم تكريم لأوائل الجامعات والشباب المتميزين، وتقدم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب.