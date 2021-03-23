تونس: 642 ألفا و318 سجلوا على منظومة التطعيم ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المسجلين على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ 642 ألفا و318 شخصا.وأضافت وزارة الصحة التونسية - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولي من اللقاح، حتي اليوم العاشر للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، تجاوز 18 ألفا.وأشارت الوزارة إلي تواصل تطعيم الفئة المستهدفة كأولوية أولي، والتي تشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فما فوق، بالإضافة إلى العاملين بقطاع الصحة في مختلف مراكز التطعيم الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، وفق الاستراتيجية المتبعة من قبل وزارة الصحة.