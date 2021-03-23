الاتحاد الإفريقي يشيد بالانتخابات الرئاسية في الكونغو برازافيل

هنأت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي ديليتا محمد، الشعب الكونغولي، بعد انتخابات رئاسية "هادئة وسلمية".وقالت رئيسة البعثة - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء - إن عملية التصويت في الكونغو-برازافيل "عززت الإنجازات الديمقراطية لجمهورية الكونغو"، مشيرة إلى أن البعثة مهتمة بسير بقية العملية، لاسيما تجميع النتائج وإعلانها والتقاضي.وحثت رئيسة البعثة المرشحين على احترام حكم صندوق الاقتراع واستخدام القنوات القانونية للاستئناف في حالة النزاع.كما قدمت ديليتا تعازيها لأقارب المعارض الكونغولي جاي بريس بارفيه كوليلاس، المنافس الرئيسي للرئيس الحالي دينيس ساسو نغيسو، الذي توفي أمس الاثنين بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19.