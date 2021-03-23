إزالة 4 حالات تعدى على الرقعة الزراعية بقرية الوفائية

وجه اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة في القيام بأعمال البناء المخالف.وقامت حملة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية بالمدينة والقرى، حيث تم إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٢٥٠ متر عبارة عن أسوار طوليه وعرضية عباره عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.من جانبه أكد المحاسب مجدى إبراهيم استمرار الحملات الموسعة بنطاق المركز وذلك للتصدي بكل حزم لكافة محاولات استغلال القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم القيام بالإزالة الكاملة لأي مبنى مخالف مع التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في الأعمال، واتخاذ إجراءات قانونية مشددة حيال المخالفين.