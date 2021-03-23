منظمة التحرير تصدر المجلد الـ28 من اليوميات الفلسطينية

أصدر مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية، المجلد الثامن والعشرين من مجلدات اليوميات الفلسطينية.وأشار المدير العام للمركز منتصر جرار- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إلى أن اليوميات الفلسطينية هو مشروع من عدة مشاريع أخذ مركز الأبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية على عاتقه تنفيذها، لتساعد الباحثين والكتاب والمؤرخين والمتخصصين بالشأن الفلسطيني في تناول القضية الفلسطينية ومعالجتها بالشكل الموضوعي الدقيق المطلوب وتثبيت الرواية الفلسطينية، عبر رصد ومتابعة وتوثيق الأحداث اليومية المتصلة بالشأن الفلسطيني.وأوضح «جرار» أن هناك العديد من القضايا التي تصدرت هذا المجلد، وأهمها صفقة القرن وجائحة كورونا، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، إضافة إلى المصادرة والتوغل، والجهود الفلسطينية دوليًا في سياق مواجهة الاحتلال وجرائمه والمطالبة بالحقوق الفلسطينية المسلوبة.يذكر أن اليوميات الفلسطينية مشروع أطلقه مركز الأبحاث في العام 1965 لتوثيق كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية، واستمر صدورها حتى العام 1976، ليقرر المركز إعادة إحيائه في العام 2018 كمصدر مركزي للباحثين والمختصين المحليين والدوليين في الشأن الفلسطيني.