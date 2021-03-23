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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عروس المتوسط تستعيد بريقها.. مبادرة لمحو تشوهات جدران وأسوار الإسكندرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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تبنت شركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئية الحديثة بالإسكندرية، مبادرة لتنظيف الجدران والأسوار في الشوارع من الرسومات والشعارات والإعلانات المدونة عليها، في إطار الخطة الجمالية التي تسعى لتحقيقها محافظة الإسكندرية بهدف إضافة لمسة إبداعية تتماشى مع خطة المشروعات القومية المهمة التي تدشنها.
وأكد المهندس حسام عبدالدايم، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المبادرة جاءت تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعد أن باتت حوائط وأسوار الإسكندرية مشوهة بفعل الكتابات والإعلانات والشعارات التي تدون عليها وتشوه الشكل الحضاري والجمالي لعروس البحر الأبيض المتوسط، مضيفًا أن عملية التنظيف تشمل أيضًا دهان هذه الحوائط وكذلك تشجير الأماكن التي تسمح بذلك من حيث المساحة.

وبدأ تنفيذ المبادرة بالتعاون مع حي شرق الإسكندرية، حيث تم دهان بعض الحوائط وأسوار الشوارع وتشجيرها.

وكانت محافظة الإسكندرية قد بدأت بمشروع الهوية البصرية وكانت الشرارة الأولى للمشروع من الكورنيش، حيث إن النسق البصري والتراثي سيمتدان فيما بعد إلى المناطق المهمة داخل المحافظة، مثل الميادين العامة ومنطقة بئر مسعود أيضا كونها مقصدًا مهمًا لأهالي المحافظة والزائرين، واعتماد عديد من المنتجات البصرية كالأعلام والإعلانات التي سيتم تزيين الكورنيش بها، ما يعزز من روح المواطنة ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.

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