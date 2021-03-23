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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: جهاز تشغيل الشباب ينظم عدة برامج لمساعدة المرأة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:05 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة في تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة.

وأشار محافظ القاهرة في بيان له إلى أن جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ينظم عدة برامج تهدف إلى مساعدة المرأة على البدء في مشروع صغير ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرأة أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة المرأة الفقيرة والمعيلة والمساعدة على تمكينها اقتصاديًا.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها رئيس الجمهورية من خلال العمل على التدريب على إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة تمثل مصدر رزق يساعد الأسرة على الإنفاق على أبنائهم.

وذكر المحافظ أن هذه الدورات التى تستمر الواحدة منها لمدة شهر تساعد على دمج المرأة فى المجتمع من خلال مساهمتها في سوق العمل حيث تقوم المتدربات بعمل إنتاج حقيقي ويتم إلحاقهم بالمعارض التي يقوم بها الجهاز لعرض منتجاتهم ومساعدتهم في تسويقها، كما أنه يتم منحهم شهادات في نهاية التدريب.

وأضاف محافظ القاهرة أن الجهاز يقوم بتنفيذ دورات مجانية دون أى رسوم لتدريب السيدات على عدة حرف من بينها الحياكة وتطريز المفروشات والنجارة والدهانات في مراكز التدريب المهني التابعة لجهاز تشغيل الشباب بحي السلام ومنشية ناصر مشيرًا إلى أن الراغبات فى تلقى التدريب يمكنهن التوجه لجهاز تشغيل شباب الخريجين بالمبنى الاداري بجراج الاوبرا.

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