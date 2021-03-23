النمسا: الانتهاء من تطعيم 13% من السكان بلقاح كورونا

أعلن وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير الانتهاء من تطعيم 3ر1 مليون مواطن بلقاح كورونا "الجرعة الأولى" منهم 330 ألفا "تحصين كامل" وذلك بنسبة 13% من سكان البلاد.وقال أنشوبير - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن حملة التطعيم في النمسا تتسارع وسوف تشهد الأسابيع القليلة القادمة مضاعفة كميات توزيع اللقاحات الأسبوعية بمقدار أربعة أضعاف.. مضيفا أنه في الشريحة العمرية ما من بين 80 إلى 84 عامًا تلقى أكثر من 61% بالفعل جرعة واحدة على الأقل، كما أنه في الشريحة العمرية بين 75 إلى 79 عامًا تلقى حوالي 20% منهم لقاح كورونا.وذكر الوزير أنه تم أيضا تلقيح 26% من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مشيرا إلى أن هذه الشريحة سوف تشهد تركيزا في حملة التطعيم في الأسابيع المقبلة، بهدف حماية المزيد والمزيد من الأشخاص من الفيروس.وأوضح أن الهدف العام هو أن يحصل ثلثا السكان على جرعة واحدة على الأقل بحلول نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الأولويات يتم تحديدها وفق الفئات العمرية مع الاخذ في الاعتبار الفئات التي قد تتعرض لخطر واسع في حالة الإصابة، بسبب احتياجاهم على الفور الى وحدات العناية المركزة.