بوتين يتلقى اللقاح في المساء بعيدًا عن الإعلام

اللقاحات الثلاثة، ولن نقول أيها على وجه التحديد" مشيدًا بـ "فعاليتها ومصداقيتها".



ويأتي ذلك غداة وعد قطعه فلاديمير بوتين (68 عاما) بأخذ اللقاح، في إعلان طال انتظاره بعد أن كان قد وعد بذلك في ديسمبر الماضي، عندما أطلقت بلاده حملة التلقيح لسكانها.

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مساء اليوم الثلاثاء، أحد اللقاحات الثلاثة التي طورتها بلاده لكن بعيدا عن الإعلام.قال ديمتري بيسكوف للصحفيين "لم يتم تطعيم الرئيس بعد لكننا نتوقع (أن يتم) بحلول نهاية اليوم، مساءً".وأضاف "لن نُظهر ذلك، ويجب تصديق ما نقول" مشيرا إلى أن بوتين "لا يحب تلقي اللقاح أمام الكاميرات".كما رفض بيسكوف تأكيد ما إذا كان بوتين سيتلقى لقاح "سبوتنيك- في" الشهير أو أحد اللقاحين الآخرين الذين طورتهما الدولة.وأوضح بيسكوف "سيكون أحد