بدء التشغيل التجريبى لوحدة الكلى بمستشفى ادفينا المركزى

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ادفينا المركزى بقوة ١٠ ماكينات غسيل كلوي، والتي تم تدعيمها من خلال وزارة الصحة وبعض مساهمات من المجتمع المدني.وأشار الدكتور طلحة إلى تدعيم الوحدة بكافة القوة البشرية المدربة من أطباء وتمريض وفنيين صيانة وفئات معاونة، معربا عن شكره إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها المستمر للقطاع الصحي بالبحيرة وكذلك للمجتمع المدني ولكافة العاملين بالوحدة.وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على الاهتمام دوما بجودة الخدمة الصحية والعمل على راحة المرضى وتخفيف معاناتهم، مشيرا إلى أنه تم تجهيزات الوحدة تحت إشراف الدكتورة رويدة حسنى مدير إدارة الكلى بالمديرية والدكتور حسام أبو خليفة مدير مستشفى ادفينا المركزي والدكتور أسامة القلفاط مدير الوحدة.