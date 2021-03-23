بيطرى الشرقية يضبط لحوم وطيور وأسماك مخالفة

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، قامت خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر مارس الجاري بشن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.وأسفرت عن تحرير 49 محضر مخالفة، كما تم ضبط طن و204 كجم لحوم منهم ( 235 كجم ) لحوم ( ذبح خارج المجازر) و(935 كجم ) لحوم مصنعة بدون بيانات و(34 كجم ) لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و(97 كجم ) طيور منهم (81 كجم) طيور تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و(16 كجم) طيور غير صالحة للاستخدام الآدمي و(100 كجم) أسماك منهم (50 كجم) أسماك بدون بيانات و(50 كجم) أسماك تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.