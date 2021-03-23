روسيا: مقتل 3 عسكريين جراء تحطم قاذفة (تو-22 إم 3)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 عسكريين جراء تحطم قاذفة من طراز (تو-22 إم 3) في مطار بالقرب من مدينة كالوغا وسط الجزء الأوروبي من روسيا.وأوضحت الوزارة -اليوم الثلاثاء - أنه من خلال تجهيز القاذفة للإقلاع في المطار حدث عطل في منظومة القفز الطارئ؛ الأمر الذي أدى إلى مصرع العسكريين الثلاثة بسبب سقوطهم على الأرض من علو مرتفع قبل فتح مظلاتهم.