سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-3-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وتداول سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.



سعر الريال السعودي في قناة السويس وسجل سعر الريال السعودي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.16 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وشهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.12 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.



سعر الريال السعودي في بنك البركة وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.24 جنيه.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر وتداول سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه. وتداول سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.