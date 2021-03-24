سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021
الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:00 ص
هبه محمدطباعة
يكشف " الدستور "، في تقريره اليومي، كافة الأسعار التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-3-2021 في مصر.
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-3-2021 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cibشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريوتداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصريسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلاميوتداول سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في قناة السويسوسجل سعر الريال السعودي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.16 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندريةوشهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.12 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك البركةوبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.24 جنيه.
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