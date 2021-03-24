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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 24-3-2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 08:00 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
هبه محمد
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يكشف " الدستور "، في تقريره اليومي، كافة الأسعار التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-3-2021 في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24-3-2021 في البنوك المصرية


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وتداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وتداول سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.16 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وشهد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.12 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.08 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.24 جنيه.
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سعر الريال السعودي في بنك مصر

وتداول سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.14 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.20 جنيه.

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