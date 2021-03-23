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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:07 م
متهم
متهم
ندى حمدي
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قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، وتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وطلب محمد عبد العزيز المحامى الموكل للدفاع عن مالك العقار خلال الجلسة، رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل موكله بالكفالة المقدرة من جانب قاضي غرفة المشورة، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.

النيابة العامة بشمال الجيزة استأنفت على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

وكان قاضى غرفة المشورة، بمحكمة مستأنف شمال الجيزة، قرر إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

تلقت النيابة العامة الثلاثاء 2 فبراير الماضى محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا.

وعدم اتخاذه -ربوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

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