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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تناقش مع الدول المانحة مخرجات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:58 م
نصري أبو جيش
نصري أبو جيش
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ناقشت فلسطين، ممثلة في وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، مع مكاتب التنسيق للدول المانحة (LACS)، عبر منصة زووم، مخرجات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل"؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وتحدث أبو جيش - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عن الوضع السياسي الفلسطيني في ظل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وتضافر الجهود لتوحيد شطري فلسطين والنظام السياسي الفلسطيني، وكذلك الجهود الفلسطينية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية في ثلاث قضايا رئيسة تتعلق بحرب غزة ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وكذلك عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا لإقرار الموازنة الفلسطينية لعام 2021 في ظل وجود عجز مالي حوالي مليار دولار، ناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية في فلسطين، وحجز أموال المقاصة من إسرائيل، وتراجع بعض الدول الصديقة عن تقديم المساعدة للجانب الفلسطيني.

وفي سياق قطاع العمل، أكد أبو جيش على الجهود التي بذلتها الوزارة لتنفيذ خطة استجابة سريعة لحالة الطوارئ عام 2020 الناجمة عن جائحة كورونا، بالإضافة إلى أهمية مخرجات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي التي تبلورت في عدد من المحاور لدعم قطاع العمل، أبرزها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أقرتها الحكومة كإطار لتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وتقويته، كما تقرر عن المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم التشغيل، وأن يتم إطلاق حوار شامل مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل التوافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد المجتمعون، عبر منصة زووم، أهمية تضافر الجهود لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لأهميتها في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، سيما من خلال الانخراط في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وزيادة فرص استثمار القطاع الخاص في قطاع العمل لأهمية ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق دعم برامج التشغيل والريادة والتدريب المهني والتقني.

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