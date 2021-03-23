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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدولية للطاقة» تصدر إحصائيات الطاقة والموازين لمواجهة تحديات الاستدامة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:58 م
الدولية للطاقة
الدولية للطاقة
عمرو خان
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تعد بيانات وإحصاءات الطاقة الدقيقة والقابلة للمقارنة وفي الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لتطوير سياسات طاقة وطنية فعالة وكفؤة، فضلًا عن كونها عنصرًا رئيسيًا في التخطيط طويل الأجل للاستثمار في قطاع الطاقة، ولقد أصبح هذا مهمًا بشكل متزايد في مواجهة ضرورة تحويل أنظمة الطاقة لدينا لمواجهة تحديات الاستدامة والأمن والشمول.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة أنه من أجل تحقيق المواجهة لتحديات الاستدامة والأمن والشمول، كان لابد من توفير البيانات بمركز الطاقة التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذيع يعد هو المصدر الأكثر موثوقية وشمولًا في العالم لبيانات الطاقة العالمية.

وأكدت الدولية للطاقة أنه كجزء من استراتيجية تحديث البيانات متعددة السنوات في فبراير 2020، بدأت وكالة الطاقة الدولية في نشر إصدار مبكر من العرض الكامل والطلب للطاقة، الإحصاءات وموازنات الطاقة وبيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أثبت أنه ذو قيمة كبيرة لصانعي السياسات في الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، فضلًا عن الدول غير الأعضاء.

وأوضحت أنه في عام 2021، كان هناك خطوة أخرى إلى الأمام تتمثل في توسيع تغطية الإصدار المبكر لتشمل أكثر من 60% من إجمالي إمدادات الطاقة العالمية وأكثر من 63% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المتعلقة باحتراق الوقود، بالإضافة إلى الدول الأعضاء المهمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تغطي البيانات الاقتصادات الناشئة المهمة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

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