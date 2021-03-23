إعفاء الأعلى للثقافة من مقابل الترخيص لخدمات الاتصالات اللاسلكية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، اليوم الثلاثاء، إلى إعفاء المجلس الأعلى للثقافة قطاع الفنون التشكيلية، من أداء مقابل الترخيص في استخدام تردد وحيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية لـ40 جهاز خط اتصال.مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن أحقيته في استرداد ما سدده من هذا المقابل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011، وبراءة ذمته من أداء هذا المقابل خلال الفترات اللاحقة لعام 2011.وانتهت الجمعية إلى التزام المجلس الأعلى للثقافة قطاع الفنون التشكيلية بأداء مقابل الترخيص في استخدام 37 جهازًا لاسلكيًّا المقرر حتى ديسمبر 2014.وثبت أن قطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للثقافة حصل على ترخيص بشأن تركيب واستخدام 37 جهازًا لاسلكيًّا ذا تردد عالٍ، و40 جهاز خط اتصال عن التردد المستخدم لإدارة الأمن، وذلك منذ العام 1994 لمدة عام قابلة للتجديد.وحيث يتمتع المجلس الأعلى للثقافة - قطاع الفنون التشكيلية- بالإعفاء من أداء رسوم الترخيص في استخدام تردد، أو حيز ترددات، الطيف الترددي وفقًا للاستثناء الوارد بالمادة 87 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.فإنه لا يحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مطالبة المجلس الأعلى للثقافة بهذا المقابل عن الفترة موضوع النزاع الفترات اللاحقة لسنة 2011.كما يكون ما سبق دفعه من هذا المقابل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 دفعًا لغير مستحق، ويلتزم الجهاز برده عملا بحكم المادة 182 من القانون المدني.وتناولت الجمعية، طلب المجلس الأعلى للثقافة - قطاع الفنون التشكيلية - براءة ذمته من أداء مقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية سالفة الذكر، فإنه استنادًا إلى المادتين رقمى 48 و52 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، فإنه ولئن كان المجلس الأعلى للثقافة لا يلتزم بأداء مقابل الترخيص باستخدام الطيف الترددى المقرر بالمادة 53، فإنه يلتزم بأداء مقابل التصريح باستخدام الأجهزة اللاسلكية.فمن ثم لا يحق للمجلس طلب براءة ذمته من المقابل المطلوب سداده على الترخيص في استخدام الأجهزة اللاسلكية، تأسيسًا على أن عدم الخضوع لمقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية مقرر فقط للقوات المسلحة، وأجهزة الأمن القومى، وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى، دون سواها، ولا يمتد ذلك إلى المجلس الأعلى للثقافة، وذلك منذ تاريخ المطالبة في عام 2011 حتى تاريخ 31122014 بحسبانه هو تاريخ إعلان رغبته في إلغاء هذا الترخيص.دون أن يغير من ذلك ما ذهب إليه جهاز تنظيم الاتصالات من التزام المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) بأداء رسوم الترخيص حتى تاريخ تخريد الأجهزة اللاسلكية المرخص فيها آنفة الذكر، ذلك بأن هذا المذهب مردود بأن المشرع لم يرهن انتهاء الترخيص بتحقق واقعة تحريز الأجهزة اللاسلكية أو تخريدها بمعرفة الجهاز، بل اعتدّ في هذا الصدد بإبداء أي من المرخص أو المرخص له رغبتهما في إنهائه وذلك على النحو المبين سلفًا، ولم يرتب على عاتق المرخص له أي التزام بسداد رسوم عن مدد لاحقة على تاريخ إنهاء الترخيص الذي أُبديت الرغبة بشأنه، سوى في حالة وحيدة إذا ما تبين لمندوب الجهاز القائم بالتخريد أن تحريز الأجهزة تم التلاعب فيه أو فكه، فيكون عليه أن يثبت ذلك بمحضر التخريد، ويلتزم المرخص له بأداء الرسوم من تاريخ تحريز الأجهزة حتى تاريخ محضر التخريد، وهو الأمر الذي لم يثبت في النزاع الماثل.جاءت الفتوى ردًا علي طلب الاستفسار المرسل من وزيرة الثقافة، بشأن مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قطاع الفنون التشكيلية - التابع للمجلس الأعلى للثقافة- بأداء مبلغ 123 ألف جنيه إليه كرسوم ترخيص 37 جهازًا لاسلكيًّا ذا تردد عالٍ، و40 جهازًا لخط الاتصال لكل كيلو متر واحد.وذلك على الرغم من أن هذه الأجهزة متوقفة عن التشغيل منذ عام 2011، فضلا عن قيام القطاع بإخطار الجهاز برغبته في إيقاف خدمة استخدام هذه الأجهزة اعتبارًا من ديسمبر 2014، وتمتع القطاع من الإعفاء من أداء رسوم استخدام الطيف الترددي، بوصفه هيئة عامة خدمية.