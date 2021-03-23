تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز لعلاج الادمان بسوهاج

حصلت النائبة الفت المزلاوي علي موافقة رئيس جامعة سوهاج، بتخصيص مبني لانشاء مستشفي لعلاج الإدمان، كما حصلت علي موافقة صندوق علاج ومكافحة الإدمان لتجهيز المبنى علي غرار مركز العزيمة لعلاج الإدمان الموجود في عدد من المحافظات.وحصلت أيضا علي موافقة وكيل وزارة الصحة بسوهاج لتخصيص جزء من مستشفي الامراض النفسية لاستقبال الحالات المصابة بالإدمان لحين الانتهاء من تجهيز المركز، وتم استقبال حالات عن طريق الخط الساخن.